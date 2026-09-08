Петиція про єдину форму для водіїв громадського транспорту Києва не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити єдину форму одягу для водіїв столичного громадського транспорту незалежно від форм власності не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 10 липня і станом на 8 вересня петиція набрала лише 496 голосів із 6 тис. необхідних.

"Незважаючи на триваючу війну, столицю України відвідують багато гостей з самої держави та з-за кордону. Відповідно, вони користуються послугами транспорту різних форм власності. Соромно, коли на одному й тому ж маршруті водії одягаються як кому заманеться – хто в футболці, хто в майці, хто в сандалях, хто в черевиках", – йшлося у петиції.

У зв'язку з цим, автор петиції пропонував: розробити єдиний вигляд форми для водіїв з урахуванням їх побажання, із проведенням опитування громадян в додатку "Київ Цифровий".

На його думку, форма має відрізнятися за кольором в залежності від виду транспорту – трамвай, тролейбус чи автобус або маршрутка.

"Думаю, це нормально, коли в столиці європейської держави водії комунального та приватного транспорту виглядають охайно. Також кожен водій має носити на уніформі бейдж із зазначенням прізвища, імені , по батькові, фотографії, номеру бейджа, за бажанням – інші додаткові дані", – додавав автор.

Як повідомлялося, нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті набули чинності у Києві з 15 липня – проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 грн. Водночас передбачені знижки залежно від кількості поїздок: 1-9 поїздок – 30 грн, 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. З 1 серпня також діятиме квиток вартістю 60 грн, який дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин.

До 14 липня вартість однієї поїздки складає 8 грн із знижками залежно від кількості поїздок – до 6,5 грн при купівлі 50 поїздок.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року, до того з 2015 року квиток коштував 4 грн. З 2010 по 2015 рік проїзд у метрополітені в Києві коштував 2 грн, а в наземному транспорті – 1,50 грн.

На сьогодні уже п'ять петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів, але були відхилені столичною владою.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає різке підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва перекладанням фінансового тягаря на киян.