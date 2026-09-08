ВАКС узяв під варту ще одного фігуранта операції "Карфаген" – довірену особу Кропиви

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) узяв під варту ще одного учасника злочинної організації, викритої в ході операції "Карфаген" – адвоката, який був довіреною особою заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви.

"Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до довіреної особи керівника злочинної організації – адвоката запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн", – повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі у вівторок.

За даними САП, термін дії запобіжного заходу – до 2 листопада 2026 року.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов'язки.

Transparency International Ukraine в телеграм-каналі уточнює, що йдеться про Олександра Дидича. "Сьогодні слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання про запобіжний захід Олександру Дидичу – адвокату, якого викрили в межах операції "Карфаген". За результатом – тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 15 млн грн", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

В неділю, 6 вересня, суд обрав заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 листопада із можливістю внесення застави в розмірі 120 млн грн.

7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід у фігурантці справи "Карфаген" Єлизаветі Івахненко: тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн.

Наразі за них заставу не внесено, підозрювані знаходяться в СІЗО.

У зв'язку із операцією "Карфаген" подав заяву про відставку з посади генерального прокурора Руслан Кравченко, який фігурує в матеріалах НСРД по цій справі. Підозру йому не повідомляли.

Кравченко планував у вівторок прийти на засідання профільного комітету Верховної Ради, куди його запросив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, і відповісти на всі питання, які йому поставлять парламентарі.

Кравченко раніше заперечив свою причетність до отримання чи легалізації коштів від незаконних кол-центрів та наявність незадекларованих активів та доходів, наголосив, що його позиція щодо звинувачень Національного антикорупційного бюро залишається незмінною.