В одному зі столичних університетів проводили захід зі студентами під час тривоги: поліція почала розслідування

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом проведення заходу зі студентами в одному зі столичних університетів під час повітряної тривоги.

"Сьогодні, близько 11:10, до поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного зі столичних університетів у Дарницькому районі під час повітряної тривоги проводять захід зі студентами. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції", – повідомляє пресслужба поліції Києва в телеграм-каналі.

Правоохоронці попередньо встановили, що на відкритій території навчального закладу проводився захід із посвяти першокурсників у студенти.

"Водночас після оголошення сигналу "Повітряна тривога" захід не було припинено, а студентів не направили до укриття", – розповіли правоохоронці.

За даним фактом слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.