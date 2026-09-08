Внаслідок атаки на регіональний поїзд Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) повідомило про загибель провідниці регіонального поїзда Дніпро-Запоріжжя, який ворог атакував у вівторок, 8 вересня.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашої колеги. Уся залізнична родина разом із ними у цей важкий час", – написала УЗ в телеграм-каналі у вівторок.

В УЗ пояснили, що співробітниця поверталася до поїзда після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку, внаслідок чого ворожий удар забрав її життя.

"Ця трагедія ще раз нагадує: під час евакуації кожна секунда має значення. Не можна повертатися до поїзда чи залишатися поруч із ним після оголошення про небезпеку", – наголосили в українській залізниці.

Протягом дня російські війська завдали двох ударів "шахедами" по поїзду Київ-Суми, який перебував на під'їзді до Сум.

Згодом ворог вчергове завдав удару на Сумщині по приміському дизель-потягу, внаслідок завчасного виявлення загрози, пасажирів було евакуйовано, однак є пасажири з уламковими пораненнями, першу допомогу їм надала поїзна бригада на місці, надалі на місце прибули медики.

"Благаємо з постерів у кожній електричці та дизель-поїздів, з інформації на кожній зупинці та в усіх поїздах – при безпековій зупинці та оголошеній евакуації: ТЕРМІНОВО ПРЯМУЙТЕ (ЗА НАЯВНОСТІ) В УКРИТТЯ АБО ПРИ ЗУПИНЦІ НА ПЕРЕГОНІ ЧИ НА ЗУПНКОВОМУ ПНУКТІ БЕЗ УКРИТТЯ – ПРИНАЙМНІ НА ВІДСТАНЬ У ПОНАД 200 м! Інакше наражаєте себе на смертельну небезпеку", – повідомляв голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський у соціальній мережі Facebook.