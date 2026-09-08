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Події

В Києві затримали чоловіка, який підпалив військовий автомобіль – поліція

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В Києві затримали чоловіка, який підпалив військовий автомобіль – поліція
Фото: Нацполіція

У Києві поліцейські спільно з СБУ затримали чоловіка, який підпалив військовий автомобіль за вказівкою куратора з РФ, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Подія сталася вночі на проспекті Петра Григоренка у Дарницькому районі столиці. Чоловік підійшов до припаркованого військового мікроавтобуса Volkswagen Transporter, облив його розчинником, підпалив і втік. Унаслідок пожежі було пошкоджено також два автомобілі, припарковані поруч – Mazda та BMW", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Поліцейські встановили підозрюваного та затримали його. Ним виявився 31-річний киянин.

"За даними слідства, чоловік діяв за вказівкою куратора з росії, який спілкуючись у месенджері пообіцяв $1000 за підпал військового автомобіля. Своєю ціллю фігурант обрав мікроавтобус, яким користується військовослужбовець ЗСУ", – розповіли правоохоронці.

#київ #підпал #затримання #нацполіція
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