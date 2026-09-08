СБУ: затримано ще 11 організаторів "ухилянтських" схем, серед фігурантів – адвокат і представники кримінального середовища

Служба безпеки України та Національна поліція заблокували п'ять нових схем ухилення від військової служби та мобілізації і затримали 11 організаторів оборудок у різних регіонах України, повідомляє СБУ.

"За суми від $5 до 22 тис. фігуранти допомагали військовозобов'язаним "відкосити" від призову та незаконно виїхати за кордон", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

Так, за даними СБУ, у Львівській області затримано сімох учасників злочинної організації, які сприяли незаконному звільненню мобілізованих зі служби та ухиленню від призову військовозобов'язаних.

"Серед організаторів оборудки – представники кримінального середовища, які залучили до протиправної діяльності членів ВЛК, посадовців лікарень та військових частин, а також співробітників ТЦК", – уточнюється в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, за суми до $20 тис. зловмисники надавали клієнтам повний "пакет послуг" – від оформлення меддовідок про непридатність до служби зі встановленням 2-ї групи інвалідності до "списання" призовників із військового обліку за станом здоров'я.

Також, як інформують в СБУ, у Рівненській області викрито місцевого адвоката, який організував виготовлення для ухилянтів фіктивної медичної документації про наявність "тяжких" захворювань.

"Для цього юрист залучав знайомих посадовців експертних команд із оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які фальсифікували історії хвороб із подальшим встановленням груп інвалідності. Вартість таких "послуг" становила $9 тис.", – зазначається в повідомленні.

Крім того, на Донеччині підозру отримав колишній співробітник Покровського ТЦК, який пропонував ухилянтам зняття з розшуку та військового обліку на підставі підроблених медвисновків. А у Черкаській області затримано мешканку Смілянського району, яка за $10 тис. обіцяла військовозобов'язаним оформити "бронь" від мобілізації на підставі фіктивних діагнозів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Рівненської, Львівської, Донецької, Кіровоградської та Черкаської обласних прокуратур.