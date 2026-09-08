Мінрегіон: якщо людина не може скористатися послугою – послуги не існує

Заступниця міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України (Мінрегіон) Наталія Козловська вважає, що послуга не може існувати, якщо до неї немає доступу.

"В нашому розумінні, якщо людина не може скористатися послугою – послуги не існує. Послуга не може існувати заради послуги, якщо немає до неї доступу", – сказала Козловська на ІІІ щорічному Форумі "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" у вівторок в Києві.

Вона звернула увагу на прикладі пандусів, що часто формально вони є, але скористатися ними неможливо.

За словами Козловської, ті фахівці, які наразі виходять працювати на ринок архітекторів-проєктувальників – це про вищі навчальні заклади.

"Ми розуміємо, що на рівні вищих навчальних закладів молодих фахівців хтось вчить. Ми зрозуміли, що необхідно змінити підходи в головах тих, хто їх вчить, як це повинно бути. Ми наразі розпочали великий курс серед великої кількості ВНЗ, щоб змінити підходи в практичному розумінні викладачів того, як повинно бути", – розповіла заступниця міністра.

Паралельно відомство розпочало проєкт "Рух з бар'єрів", який повинен на території населених пунктів сформувати комплексне бачення того, яким чином середовище повинно стати таким, щоб відображати підхід: гідність, самостійність, включеність.

"Як з використанням цих трьох принципів необхідно сформувати маршрут на місцевому рівні, яким чином громади повинні почати змінювати філософію пристосування тієї радянської спадщини, яка нам дісталася, для того, щоб тими послугами можливо було скористатися. І ми побачили, що на рівні органів місцевого самоврядування також є нюанси. Не всі сприймають безбар'єність, як безбар'єність. Для когось це пандус", – зазначила Козловська.

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.