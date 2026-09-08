В Україні в наступні дві доби без опадів, температура 23-28° – Укргідрометцентр

У середу, 9 вересня, в Україні без опадів, вітер переважно південний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 7-12°, на півдні та крайньому заході країни 10-15°. Вдень 23-28°, на сході та північному сході 20-25°.

В Києві без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 26-28°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 9 вересня в Києві була зафіксована в 1944 році і склала 33,5° тепла, найнижча вночі – 2,4° в 1900 році.

У четвер, 10 вересня, в Україні без опадів, лише у західних областях вдень помірні, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на сході країни 7-12°. Вдень 23-28°, на крайньому заході країни 20-25°.

В Києві без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 26-28°.