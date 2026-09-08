Мінсоцполітики: маємо відходити від фрагментарності надання послуг

Заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Інна Солодка заявляє, що на сьогодні в Україні ще є проблема фрагментарності надання послуг, але від цього треба відходити.

"Ми переформатовуємо, взагалі, філософію того, як має надаватися послуга. Оскільки людині сьогодні важливо бути почутою, отримати вчасно послугу. І на сьогодні є проблемою, від якої ми маємо відходити, це фрагментарність надання послуг. Коли людина має менше стикатися з бюрократією, з цими папірцями і все інше, коли вона має прийти і отримати одну єдину послугу, а всі органи мають синхронізуватися. Тобто послуга кейс-менеджменту", – сказала Солодка на ІІІ щорічному Форумі "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" у вівторок в Києві.

За її словами, наразі під час війни громадські організації і бізнес допомагають державі і підхоплюють ініціативи, а потім вже ці ініціативи держава форматує у рішення.

Як приклад вона навила проєкт зі створення "Центрів життєстійкості".

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.