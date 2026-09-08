УЧХ допомагав постраждалим після нічної повітряної атаки РФ на Київ

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місці ліквідації наслідків нічної масованої ракетно‑дронової атаки у Голосіївському районі Києва.

"Команда загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста долучилася до роботи на місці ліквідації наслідків атаки у Голосіївському районі Києва", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери провели обхід території навколо пошкодженого будинку, де надали першу допомогу двом пораненим та першу психологічну допомогу трьом людям у стані гострої реакції на стрес.

Як повідомлялося, внаслідок нічного комбінованого удару армії РФ по Києву пошкоджено понад півсотні об'єктів у столиці: житлові будинки, гуртожиток, територію школи, крамниці, АЗС, підприємство з виробництва борошна. Відомо про двох загиблих та 16 постраждалих. Рятувальники продовжують працювати на семи локаціях у столиці.