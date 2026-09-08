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У Франції з музею викрали три картини Ренуара

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У французькій комуні Кань-сюр-Мер (регіон Прованс – Альпи – Лазурний Берег) з "Музею Ренуара" викрали три полотна художника-імпресіоніста П'єра-Огюста Ренуара, повідомляє у вівторок телеканал БФМ-ТВ.

На записах з камер спостереження видно, як двоє зловмисників вирізають картини з рам. Сигналізація спрацювала о 05:50 (06:50 за київським часом). Підозрювані втекли з місця злочину до прибуття поліції.

Залишаючи місце події, вони кинули одну з чотирьох картин, повідомив мер комуни Бріан Массон. Він зазначив, що викрадені твори мистецтва оцінюються в EUR9 млн. Мер назвав крадіжку "посяганням на особливо цінну спадщину" країни. Музей закрили на невизначений термін.

За даними "Франс енфо", у саду музею знайшли "Портрет мадам Стефан Пішон". Згідно з цими даними, зловмисникам вдалося викрасти такі картини: "Мадам Колонна Романо", "Дівчина біля колодязя" та "Коко читає".

За останній рік Франція зазнала низки пограбувань. У жовтні 2025 року група з чотирьох осіб викрала з Лувра вісім ювелірних виробів вартістю EUR 88 млн. Прикраси досі не знайдено. У липні 2026 року з музею ювелірних виробів у комуні Вінжен-сюр-Модер (регіон Гранд-Ест) викрали прикраси вартістю понад EUR 4,5 млн. Крім того, з археологічного музею в комуні Шатійон-сюр-Сен (регіон Бургундія – Франш-Конте) викрали золоте кольє, якому близько 2,5 тис. років.

Джерело: https://www.bfmtv.com/cote-d-azur/faits-divers/le-musee-renoir-de-cagnes-sur-mer-cambriole-quatre-tableaux-derobes_AN-202609080178.html

#музей #крадіжка #франція
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