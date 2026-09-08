Заступниця керівника ОП Ковальська: система вищої освіти взагалі не пристосована для людей з інвалідністю

Заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська вважає, що система вищої освіти в Україні взагалі не пристосована для людей з інвалідністю.

"На жаль, наша країна, ми повинні це визнати, має ментальне слідство "совка" і взагалі відношення до людей з інвалідністю, до інклюзії. Це відношення другорядне. Під час Радянського Союзу всі робили вигляд, що таких людей не існує і це не потрібно", – сказала Ковальська на ІІІ щорічному Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" у вівторок в Києві.

В той же час, за її словами, за часи незалежності ситуація змінюється, зокрема, політики безбар'єрності втілюють Офіс президента, уряд, парламент, і вони спрямовані серед іншого на те, щоб в майбутньому допомагати ветеранам.

"Ми повинні розуміти, що інклюзія – це must have, незалежно від того, хто цим займається… Я відповідаю за гуманітарний напрямок в Офісі президента – це освіта, культура, молодіжна політика, спорт, релігія і так далі. І з цих напрямків не кожен має інклюзивність. Наприклад, я була вражена, що наша система вищої освіти взагалі не пристосована для людей з інклюзією. Взагалі", – додала Ковальська.

Вона зазначила, що задача держави – формувати правильне сприйняття поняття безбар'єрності і інклюзії в суспільстві.

"Якщо це буде сформовано, і у кожного бізнесмена, чиновника, вчителя, ректора буде "червона лампочка" про те, що: "а про інклюзивність я подумав", тоді вже всі ініціативи державні, приватні і так далі, вже підуть органічно, і це буде норма нашого життя", – вважає заступниця керівника ОП.

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.