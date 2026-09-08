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В Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки – Кличко

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В Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок російського масованого удару по Києву зросла до трьох осіб, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Уже троє загиблих у столиці внаслідок атаки ворога на Київ з ночі 8 вересня", – написав Кличко в телеграм-каналі.

У Шевченківському районі повторне влучання в складські будівлі. Вирує пожежа. Екстрені служби на місці, також написав мер.

Як повідомлялося, в Солом'янському районі Києва спалахнула пожежа в офісній будівлі через падіння уламків БПЛА. Раніше було відомо про двох загиблих і 10 постраждалих, одна людина вважалася зниклою безвісти.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/7444

https://t.me/vitaliy_klitschko/7445

#київ #загиблі #атака #кличко
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