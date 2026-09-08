Зеленський: після виборів до Держдуми РФ може провести мобілізацію щонайменше 300 тис. військових

Росія після виборів до Державної думи, які мають відбутися наприкінці вересня, може розпочати мобілізацію щонайменше 300 тис. військових, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія буде зараз комунікувати, що ніякої мобілізації немає. Їм треба заспокоювати суспільство. Яким чином? Будь-які кроки деескалації всередині своєї держави. Не показувати мобілізації, нічим не жахати, тому що йдуть вибори в Думу в Росії. Але після виборів ми впевнені. Я не знаю, буде прихована мобілізація або відкрита… Ми розуміємо цифру – 300 тисяч мінімум російських воїнів", – сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Президент зазначив, що російська інфраструктура вже підготовлена до проведення мобілізації, однак є питання у тому, якою вона буде. Крім того, Зеленський наголосив, що проведення мобілізації є складним і дороговартісним для РФ.

"Це нова реальність для Росії. І ми це скоро з вами побачимо. А так, як у них на полі бої не виходить і про це говорить брехня, яку вони постійно показують", – додав президент.

Зеленський навів як приклад заяви РФ про нібито окупацію Святогірська та просування в напрямку Сум.

"Нещодавно вони знову набрехали, що вони окупували наше місто Святогірськ. А потім були відповідні докази. Наші хлопці там були і показували, що вони контролюють повністю це місто. Також вони (росіяни – ІФ-У) брехали про місто Суми і на якій відстані вони до міста. Абсолютна брехня", – заявив він.

Тому, за словами глави держави, Росія через відсутність значних успіхів на полі бою намагається демонструвати свою силу за допомогою повітряних ударів по Україні.

"Таким чином вони (росіяни – ІФ-У) показують, що всередині Росії немов все спокійно, немає мобілізації, все контролюють. А по Україні навпаки показують постійні інтенсивні удари. Немов вони такі сильні. Ось приблизно так все і буде розвиватись під час цих виборів. В кінці вересня, коли вибори закінчаться, ми побачимо нову динаміку їх риторики", – резюмував президент.