Росія вкотре атакувала на Сумщині приміський дизель-поїзд, є постраждалі – "Укрзалізниця"

Ворог вкотре завдав удару на Сумщині по приміському дизель-потягу, внаслідок завчасного виявлення загрози пасажирів було евакуйовано, однак є пасажири з уламковими пораненнями, першу допомогу їм надала поїзна бригада на місці, надалі на місце прибули медики, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниці" Олександр Перцовський у вівторок.

"Цей день жахливого "полювання" на пасажирські поїзди продовжуються. Знову удар на Сумщині при приміському дизель-потягу. І знову була завчасна безпекова зупинка при виявленні загрози – пасажири евакуйовані", – написав Перцовський у соціальній мережі Facebook.

Голова правління "Укрзалізниці" наголосив, що залізничний рухомий склад та інфраструктура у прифронтових громадах є одним із основних цілей ворога.

"Благаємо з постерів у кожній електричці та дизель-поїздів, з інформації на кожній зупинці та в усіх поїздах – при безпековій зупинці та оголошеній евакуації: ТЕРМІНОВО ПРЯМУЙТЕ (ЗА НАЯВНОСТІ) В УКРИТТЯ АБО ПРИ ЗУПИНЦІ НА ПЕРЕГОНІ ЧИ НА ЗУПНКОВОМУ ПНУКТІ БЕЗ УКРИТТЯ – ПРИНАЙМНІ НА ВІДСТАНЬ У ПОНАД 200 м! Інакше наражаєте себе на смертельну небезпеку", – він.

Раніше Перцовський повідомляв, що російські війська атакували регіональний поїзд сполученням Дніпро-Запоріжжя, завдяки завчасній зупинці пасажирів було евакуйовано, однак не було встановлено зв'язок з однією з провідниць.

Ворог також завдав двох ударів "шахедами" по поїзду Київ-Суми, який перебував на під'їзді до Сум. Завдяки завчасній зупинці потяга моніторинговою командою "Укрзалізниці" пасажирів поїзну та локомотивну бригади було евакуйовано.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DFGrs9zXF/