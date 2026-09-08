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Сили оборони уразили місце запуску ударних БпЛА та пункти управління противника – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони уразили місце запуску ударних БпЛА та пункти управління противника – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в понеділок, 7 вересня, та в ніч на 8 вересня 2026 року уразили низку військових цілей противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів. У Чорноморському, Крим, та Залізничному Запорізької області уражено пункти управління БПЛА противника", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління загарбників.

"Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюються. Робота по ключових військових цілях противника триває", – додали в Генштабі.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42163

#ураження #генштаб
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