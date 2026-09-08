ТЦ "Епіцентр" в Прилуках пошкоджено внаслідок ворожої атаки, триває гасіння пожежі

Торговий центр "Епіцентр" в Прилуках отримав пошкодження внаслідок російської атаки, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

За інформацією пресслужби, наразі триває гасіння пожежі.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення було повністю знищено вже 11 торгових центрів "Епіцентр" у різних регіонах України. Ще один торговий центр залишається на тимчасово окупованій території, а 15 об'єктів компанії зазнали пошкоджень. Також було зруйновано логістичний хаб на Київщині. Загальна площа знищених, окупованих та пошкоджених об'єктів становить понад 660 тис. кв. м.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

Станом на початок 2026 року мережа ритейлера об'єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).