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На Солом'янці у Києві спалахнула пожежа в офісній будівлі, людей евакуюють – мер

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В офісній будівлі у Солом'янському районі Києва спалахнула пожежа через падіння уламків БпЛА, є постраждалі, наразі триває евакуація людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БпЛА в 4-поверховій офісній будівлі виникла незначна пожежа та руйнування", – написав він у телеграм у вівторок вдень.

За його словами, наразі триває евакуація людей з верхніх поверхів будівлі. "За попередньою інформацією, є постраждалі", – додав він.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7442

#київ #пожежа #соломянський
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