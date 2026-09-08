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НБУ може запровадити регулярну публічну звітність щодо безбар'єрності – Пишний

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НБУ може запровадити регулярну публічну звітність щодо безбар'єрності – Пишний
Фото: Єгор Шуміхін

Національний банк України (НБУ) може почати регулярно публічно звітувати про роботу у сфері безбар'єрності, заявив голова регулятора Андрій Пишний під час ІІІ щорічного Форуму "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" у Києві у вівторок.

"Я не виключаю, що ми будемо публічно звітувати про ці речі з певною періодичністю. Я би починав особисто з цієї фрази: війна триває", – сказав він.

Пишний нагадав, що формулювання "війна триває" Нацбанк щомісяця використовує у пресрелізах за результатами рішень із монетарної політики.

За його словами, фінансова інклюзія вже стала частиною інституційної структури центробанку: у департаменті стратегії розвитку сформовано команду, яка працює за цим напрямом.

"Безбар'єрність та інклюзія – це не лише про фізичний доступ, це про ментальну спорідненість, це про спільність думок, це про пошук однакових рішень", – наголосив голова Нацбанку.

Стратегічним завданням він назвав побудову найінклюзивнішої банківської фінансової системи у світі.

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.

#безбарєрність #нбу #пишний
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