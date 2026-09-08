РФ знову використовує американські процесори в"Кинжалах", російські аналоги не дали потрібного результату – уповноважений президента

Росія продовжує використовувати іноземні електронні компоненти у складних системах озброєння, зокрема американські процесори у ракетах "Кинжал", повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"У 2023 році Росія замінювала американські процесори Texas Instruments власними мікросхемами. Але у новішому зразку "Заря-61", який був у ракеті, збитій у травні цього року, цієї заміни вже немає. Американські процесори знову використовуються", – сказав він.

За його словами, результати дослідження прямо вказують на те, що російські аналоги не дали необхідного результату. Водночас РФ продовжує отримувати іноземну електроніку для виробництва ракет і безпілотників через різні ланцюги постачання.

Зокрема, у збитому 12 серпня в Київській області безпілотнику "Герань-4" ідентифікували 96 іноземних компонентів. Серед виробників – Texas Instruments, Amphenol, Diodes Incorporated, Kyocera AVX, Kemet, ON Semiconductor та Vishay Intertechnology. Сім компонентів були виготовлені у 2026 році, ще три – у 2025 році.

У ракеті "Іскандер-М", знайденій на місці удару на Київщині на початку липня, виявили 147 компонентів іноземного виробництва, зокрема виробництва США, Білорусі, Швейцарії, Німеччини, Китаю та Японії. Щонайменше 21 компонент було виготовлено у 2025 році, є також компоненти 2026 року.

Власюк зазначив, що Росія використовує електроніку різного віку. Зокрема, плата "Заря-61", зібрана у травні 2025 року, містила компоненти, вироблені у 2021-2024 рр., а інша плата – процесор Texas Instruments із маркуванням 1986 року та мікросхеми AMD 1996 року.

"Тобто Росія може використовувати не саму сучасну іноземну електроніку, якщо вона залишається придатною для конкретної системи, паралельно додаючи новіші компоненти", – сказав він.

За словами Власюка, у "Іскандері-М" також є 36 компонентів російського виробництва та 11 білоруських, однак для складних систем цього недостатньо.

"Їй доводиться комбінувати власну компонентну базу з іноземною, причому шукати її по різних ринках і через різні ланцюги постачання", – зазначив він.

"Кожен виробник, кожен правоохоронний орган чи орган експортного контролю має всю інформацію, достатню для припинення таких поставок в РФ", – наголосив Власюк.