У Фінляндії розпочався судовий процес над капітаном та членом екіпажу суховантажу Fitburg

У Фінляндії в окружному суді Гельсінкі у вівторок розпочався судовий процес над капітаном і боцманом суховантажу Fitburg, яких обвинувачують у пошкодженні телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці.

Справу розглядає колегія з трьох окружних суддів.

На засіданні суду присутній представник посольства Росії у Фінляндії.

Російського капітана та азербайджанського моряка звинувачують у пошкодженні 25 грудня 2025 року двох телекомунікаційних кабелів між Таллінном і Гельсінкі у виключній економічній зоні Естонії. Частина пошкоджень також сталася в територіальних водах Фінляндії.

Згідно з розслідуванням Національного бюро розслідувань (NBI), судно Fitburg протягнуло зламаний якір дном моря у Фінській затоці на відстань не менше 130 км, поки фінська влада не зупинила судно. Суховантаж під прапором Сент-Вінсента і Гренадин прямував з Росії до Ізраїлю.

"Капітан і матрос понівечили два телекомунікаційні кабелі та спробували понівечити вісім інших підводних телекомунікаційних кабелів і газопроводів. Це становило серйозну загрозу для низки важливих функцій суспільства, серйозну загрозу для роботи телекомунікаційних, електричних і газових мереж Фінляндії", – заявила у своїй обвинувальній промові спеціальна прокурорка Кріста Маннерхові.

На думку прокурора, їхні дії були умисними. Вона вимагала для обох позбавлення волі терміном два роки шість місяців.

Вони були заарештовані й перебували під вартою з Нового року до 26 березня, після чого їм було заборонено виїжджати з країни.

Капітан судна Андрій Максименко заявив ЗМІ перед засіданням суду про свою невинуватість. Про таку саму позицію раніше заявляв і член його команди.

Юрист судноплавної компанії Fitburg Герман Люнгберг заявив, що Фінляндія не має юрисдикції розслідувати ці звинувачення.