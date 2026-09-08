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"Укрнафта" виплатила в бюджет 656 млн грн за підсумками роботи "Укрнафтобуріння" у 2025р

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"Укрнафта" виплатила в бюджет 656 млн грн за підсумками роботи "Укрнафтобуріння" у 2025р

АТ "Укрнафта" спрямувало 656,2 млн грн до державного бюджету за підсумками роботи ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" у 2025 році, повідомила компанія у вівторок.

Кошти надійшли в межах договору управління активами, укладеного між "Укрнафтою" та Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Загалом із 2023 року завдяки роботі компанії до державного бюджету спрямовано понад 2,5 млрд грн (…) Дякую команді за відповідальність і щоденну роботу, а АРМА – за ефективну взаємодію", – зазначив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.

Своєю чергою, як стверджують в АРМА, управління "Укрнафтобурінням" – один із показових прикладів ефективної взаємодії агентства з управителем.

"Укрнафта" належно виконує умови договору, а результат цієї роботи має конкретний вимір – понад 2,5 млрд грн, спрямованих до державного бюджету з 2023 року", – зазначила т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Кабінет міністрів України у липні 2023 року передав корпоративні права ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в управління ПАТ "Укрнафта". У грудні 2023 року суд зупинив видобуток газу на Сахалінському родовищі, що розташоване на території Богодухівського району Харківської області, однак у серпні 2024 року компанія відновила роботу.

"Укрнафтобуріння" – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище із запасами 15 млрд куб. м газу.

#виплати #бюджет #укрнафта #укрнафтобуріння
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