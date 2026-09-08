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Двоє рятувальників постраждали у Нікополі через повторну ворожу атаку

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Двоє рятувальників зазнали поранень через повторний удар ворога по приватних будинках у Нікополі (Дніпропетровська обл.), де працівники ДСНС ліквідовували пожежу через атаку дронами, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"На Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки постраждали двоє рятувальників. Сьогодні вранці ворог двічі атакував Нікополь FPV-дронами. Після першого удару загорілися два приватні будинки. Під час ліквідації пожежі окупанти повторно вдарили по надзвичайниках", – йдеться у повідомленні МВС у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що зазнав пошкоджень пожежно-рятувальний автомобіль.

Пораненим рятувальникам надали домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/67314

#атака_рф #дснс #нікополь #рятувальники
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