В Солом'янському районі Києва одна людина лишається зниклою безвісти після російської атаки – РДА

В Солом'янському районі Києва внаслідок російського масованого удару по столиці загинули двоє людей, ще десять постраждали, повідомив керівник Солом'янської районної державної адміністрації Сергій Мовенко.

"Одна людина наразі вважається зниклою безвісти", – написав Мовенко в телеграм-каналі.

Він додав, що район зазнав значних ушкоджень. Постраждали багатоквартирні будинки, нежитлові приміщення, автомобілі.

"З перших хвилин після атаки працюємо на місцях: ліквідовуємо наслідки удару, допомагаємо постраждалим, фіксуємо пошкодження. До роботи залучені рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби. На кожній локації також працюють волонтери", – додав керівник РДА.

Крім того, у спеціалізованій школі №64 за адресою: вул. Ушинського, 32, розгорнули гуманітарний штаб швидкого реагування. Він працює з 08:00 до 20:00.

Джерело: https://t.me/movenko_ua/1541