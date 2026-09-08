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У Харкові взято під варту безробітного, який коригував удари БпЛА по позиціях Сил оборони

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Співробітники УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури викрили безробітного мешканця облцентру, який, починаючи з травня, передавав дані щодо розташування Сил оборони в регіоні.

"Йому повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, наприкінці травня цього року чоловік вийшов на зв'язок із користувачем месенджера та почав передавати йому дані щодо дислокації українських військових, які дізнавався як із власних спостережень, так і з повсякденного спілкування зі знайомими та родичами. Він надсилав отримані відомості у вигляді текстових повідомлень разом із географічними координатами упродовж червня-липня. Зокрема, це була інформація про переміщення військових колон, розташування польових таборів, військових частин, позицій ППО та стрільбища у Харківському та Чугуївському районах. Він також детально описав місця у Харкові, де перебували українські військові та базувався їхній штаб. Згодом за вказаними ним координатами було зафіксовано удари ворожих безпілотників.

Правоохоронці затримали чоловіка у нього вдома. Під час обшуку у нього знайшли три телефони, які він постійно змінював для законспірованого спілкування.

"Слідство встановлює всі обставини злочину та мотиви чоловіка. Також перевіряється можлива координація його дій із представниками держави-агресора", – зазначають в пресслужбі облпрокуратури.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/30521

#харків #зрадник #прокуратура #агент_рф
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