Роботу наземної ділянки метро у Києві під час жовтого рівня загрози протестують на "зеленій" лінії 9 вересня

У середу, 9 вересня, на наземній ділянці "зеленої" лінії метро в Києві поїзди курсуватимуть у тестовому режимі під час жовтого рівня загрози, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Тестування триватиме напередодні запланованого з 10 вересня запуску руху поїздів на наземній ділянці Сирецько-Печерської лінії без обмежень під час дії жовтого рівня", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що у Київському метрополітені завершують відпрацювання алгоритмів безпеки. Працівники відпрацьовують дії у разі оголошення жовтого та червоного рівнів повітряної загрози, виникнення позаштатних ситуацій та необхідності евакуації пасажирів із наземної ділянки. Також перевіряють порядок інформування пасажирів і взаємодію машиністів, поїзних диспетчерів і чергового персоналу станцій.

Окремо оновлюють аудіоінформування для пасажирів у 105 головних вагонах Сирецько-Печерської лінії відповідно до нових алгоритмів роботи.

Нову диференційовану систему повітряних тривог в Україні введено з 4 вересня 2026 року постановою Кабінету міністрів №1092 від 3 вересня 2026 року, яка запровадила поділ повітряних загроз на два основні рівні.

Жовтий рівень оголошується у разі дронової загрози (нальоту безпілотників). Сирена за такого рівня звучить коротше (30 секунд). При жовтому рівні підприємства та бізнес мають право продовжувати роботу за умови забезпечення доступу до укриттів.

Червоний рівень встановлюється у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози. Сирена лунає щонайменше 1 хвилину. Цей рівень вимагає обов'язкової зупинки роботи організацій та переходу всіх людей в укриття.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/20379