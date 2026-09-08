Рятувальники продовжують працювати на 7 локаціях в Києві, ворожий удар пошкодив понад пів сотні об'єктів, вже 16 постраждалих – глава МВС

Внаслідок нічного комбінованого удару по Києву пошкоджені понад пів сотні об'єктів: житлові будинки, гуртожиток, територія школи, крамниці, АЗС, підприємство з виробництва борошна, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Зафіксовані руйнування у багатьох районах. На жаль, внаслідок удару загинули двоє людей у Солом'янському районі. Кількість постраждалих жителів збільшилася до 16. Всім надається необхідна допомога", – написав він в телеграм-каналі у вівторок.

За словами глави МВС, вибухи в Києві лунали майже 5 годин.

"Рятувальники та поліцейські допомагали цивільним на місцях атак із перших хвилин. Вдалося врятувати 13 людей, зокрема евакуювати людей з заблокованого приміщення у Голосіївському районі. Під повторний удар потрапив транспорт ДСНС", – зазначив він.

Вигівський поінформував, що зараз у столиці продовжують працювати понад 300 рятувальників і поліцейських: гасять вогонь та розбирають завали на 7 локаціях, фіксують черговий акт терору проти цивільних.

Міністр зауважив, що приймаються від людей заяви про знищене та пошкоджене майно, працюють мобільні сервісні центри МВС, де громадяни можуть відновити документи.

Крім того, як наголосив глава МВС, цієї ночі під ударами ворога також були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Сумщина.

"На Одещині росіяни вдарили ракетами по ринку. Вже вранці на Сумщині атакували потяг Київ-Суми. На щастя, люди перебували у безпечному місці, автобусами ДСНС України та ОВА їх евакуювали. Рятувальники загасили вогонь, який охопив локомотив", – уточнив він.

Джерело: https://t.me/I_Vyhivskyi/229