Ворог атакував регіональний поїзд Дніпро-Запоріжжя, пасажири не постраждали – голова правління УЗ

Російські війська атакували регіональний поїзд сполученням Дніпро-Запоріжжя, завдяки завчасній зупинці пасажирів було евакуйовано, однак наразі не встановлено зв'язок з однією з провідниць, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниці" (УЗ) Олександр Перцовський у вівторок.

"Терор проти пасажирських поїздів продовжується. Цього разу в сполученні Дніпро – Запоріжжя. Прицільне влучання по регіональному поїзду. Його також було завчасно зупинено при моніторингу загроз, пасажирів евакуйовано – цілі (поруч із зупинкою споруджено мобільне укриття)", – написав він у Facebook.

За словами Перцовського, УЗ є свідчення того, що одна з провідниць, з якою ще не встановлено контакт, повернулася до поїзда попри евакуацію, що тривала, і оголошену підвищену небезпеку.

"Невиконання команд, перебування в рухомому складі чи поруч з ним, не переміщення до укриттів мають фатальні наслідки. Ворог жадає вбивати, маємо діяти зібрано та відповідально, щоб цьому терору протистояти", – наголосив голова правління "Укрзалізниці".

Зазначається, що тривають рятувальні дії. Для пасажирів організовано автобуси для оперативного підвезення до пунктів призначення.

Раніше Перцовський повідомляв, що російські війська завдали двох ударів "шахедами" по поїзду Київ-Суми, який перебував на під'їзді до Сум. Завдяки завчасній зупинці потяга моніторинговою командою "Укрзалізниці" пасажирів поїздну та локомотивну бригади було евакуйовано.

Джерело: https://www.facebook.com/share/r/1DXjXmjdwq/