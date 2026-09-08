Перша леді: безбар'єрність працює тільки тоді, коли за неї відповідають всі одразу

Перша леді України Олена Зеленська вважає, що політика безбар'єрності працює тільки тоді, коли за неї відповідають всі одразу: держава, громадськість і бізнес.

"Безбар'єрність працює тільки тоді, коли за неї відповідають всі одразу. Держава закладає стандарти і стратегію. Громадські організації тримають зв'язок з реальними потребами людей – без цього жоден стандарт не запрацює. А бізнес перетворює все це на конкретні сервіси, продукти і культуру всередині компаній", – сказала Зеленська у відеозверненні до ІІІ щорічного Форуму "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" у вівторок в Києві.

Вона нагадала, що в країні втілюється Національна стратегія безбар'єрності.

За її словами, держава разом з бізнесом будує цілу інфраструктуру безбар'єрності: бар'єрні автошколи, "Школи супергероїв", безбар'єрні маршрути, безбар'єрні центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), адаптивний спорт.

"Цього року ця спільна робота виходить на новий рівень. У рамках Стратегії безбар'єрності ми оголосили рік освіти і просвіти. Це вже відчутно. Майже 30 проєктів зараз ведуть різні міністерства. В громадах з'являються уповноважені з питань безбар'єрності, а мережа амбасадорів для адвокації розширюється", – додала Зеленська.

В той же час, перша леді наголосила, що інституційні механізми і сервіси – це ще не все, бо так само важливе гідне ставлення і комунікація.

"І кожен із вас може стати частиною цього процесу, впроваджувати його на своєму рівні. Більше того, починати варто з дитинства. Тому цьогорічний навчальний рік у школах не випадково розпочався саме з уроку "Мова гідності", – сказала Зеленська.

Вона висловила сподівання, що цього року вдасться зробити безбар'єрну мову вже загальним правилом.

"Хтось скаже: що зміниться від того, що скажемо "інвалід" чи "людини з інвалідністю"? Скажу так, дещо важливе точно зміниться – ця людина нарешті займе перше місце. І в нашому мовленні, і в наших діях. І це стосується не лише дітей в школі, на будь-якому рівні, в державі, в громаді, в компанії. Саме мова показує, кого ми ставимо на перше місце. Тому гідність – це не про гучні заяви, а про щоденні формулювання, як ми звертаємося, як пишемо, як говоримо", – наголосила перша леді.

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.

Як повідомлялося, в грудні 2022 року Перша леді Олена Зеленська представила розділ на порталі "Дія" – "Дія. Безбар'єрність", який охоплює статті, які будуть корисні для українців у різні періоди життя. На порталі багато інформації для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, батьків, людей похилого віку і тих, хто шукає роботу.