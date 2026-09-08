Велика Британія виділяє 100 млн фунтів стерлінгів на пакет ППО для України – ЗМІ

Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів (116 млн євро) на пакет засобів протиповітряної оборони для України, зокрема на ракети Patriot, напередодні зими через механізм PURL, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на уряд Британії.

В рамках нового пакета Британія поставить перехоплювачі для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники, щоб допомогти Україні захиститися від російських атак цієї зими.

Озброєння постачатиметься за допомогою механізму PURL, в рамках якого союзники України закуповують американську зброю для її потреб.

Зазначається, що ракети до Patriot та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до настання зими, що допоможе їй захистити свою критичну національну інфраструктуру, цивільне населення та збройні сили від російських атак.

Оголошення допомоги стало наслідком візитів прем'єр-міністра та міністра оборони Британії до Києва, де вони почули від українського президента про важливість додаткової підтримки напередодні зими.

"І прем'єр-міністр, і я під час наших перших візитів до Києва чітко усвідомили, наскільки важливо підтримувати Україну протягом цієї зими, оскільки Путін готується використати зиму як зброю, продовжуючи варварські атаки на цивільні об'єкти та об'єкти енергетики. Ми пообіцяли мобілізувати союзників і надавати більше підтримки, де тільки зможемо", – оголосив очільник Міноборони Вес Стрітінг.

Стрітінг у вівторок очолює своє перше засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") – об'єднання з 50 країн, що надає військове спорядження Україні. 36-те засідання у так званому форматі "Рамштайн" 8 вересня відбудеться дистанційно під головуванням міністрів оборони Великої Британії та Німеччини.

7 вересня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО на рівні постійних представників, під час якого українська сторона передала союзникам перелік пріоритетних і нагальних потреб у засобах ППО та ПРО.

Джерела: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/09/8/7245001/

https://www.devdiscourse.com/article/politics/3974018-brs-takes-stand-in-telangana-assembly-ktr-challenges-revanth-reddy