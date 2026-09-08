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У Голосіївському районі Києва через нічну атаку пошкоджено 16 житлових будинків, постраждала одна людина – РДА

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У Голосіївському районі Києва через ворожу атаку вночі пошкоджено 16 житлових будинків та навчальний заклад, спалахнула пожежа в складських приміщеннях, повідомила очільниця районної державної адміністрації Софія Дунаєвська .

"Цієї ночі внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у Голосіївському районі пошкоджено 16 житлових будинків. Також виникла пожежа у складських приміщеннях. Незначних пошкоджень зазнав навчальний заклад – пошкоджено кілька вікон", – написала вона у телеграм у вівторок вранці.

За даними РДА, внаслідок атаки постраждала одна людина.

Дунаєвська також повідомила, що біля будинку на вул. Козацькій, 97 розгорнуто мобільний штаб допомоги мешканцям. Усі відповідні служби працюють на місцях.

Джерело: https://t.me/sofiadunaevska/2120

#київ #голосіївський #атака
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