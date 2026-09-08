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До 3 людей зросла кількість постраждалих внаслідок атаки на ринок під Одесою

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Кількість постраждалих внаслідок атаки на ринок у передмісті Одеси зросла до трьох людей, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграм-каналі.

"За медичною допомогою звернулися ще двоє чоловіків, 1972 та 1978 р.н. Обійшлося без госпіталізації. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу", – написав він.

Раніше Кіпер повідомляв, що було пошкоджено торговельні павільйони та постраждав 58-річний охоронець, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/19795

#постраждалі #одеса #атака_рф
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