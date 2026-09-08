Фінляндія завершила будівництво двохсоткілометрового паркану на кордоні з РФ

Фінляндія завершила будівництво паркану довжиною 200 км на кордоні з Росією.

"Фінляндія, як держава-член Шенгенської зони, несе свою частку відповідальності за безпеку зовнішніх кордонів. Огорожа – це не просто символічна споруда, а практична й необхідна частина прикордонної безпеки Фінляндії", – наводить телерадіокомпанія Yle слова міністерки внутрішніх справ країни Марі Рантанен.

За словами Рантанен, бар'єрний паркан на східному кордоні необхідний, оскільки ситуація з безпекою в Європі суттєво змінилася. Вона не виключила, що на кордоні з Росією доведеться звести додаткові ділянки огорожі.

Голова МВС повідомила, що Фінляндія не відкриває прикордонні переходи на кордоні з Росією, "оскільки ситуація з загрозою на східному кордоні не змінилася".

Будівництво огорожі тривало з березня 2023 року. Загалом було збудовано 200 км огорожі висотою 4,4 м із системами технічного спостереження та дорожньою мережею в десятках різних місць на східному кордоні, довжина якого перевищує 1300 км. Найдовші ділянки огорожі розташовані на південному сході Фінляндії.

Влада Фінляндії з 2023 року неодноразово ухвалювала рішення про закриття всіх восьми пасажирських переходів на кордоні з Росією, мотивувала це, за їхніми словами, організованим російською стороною масовим пропуском до фінського кордону мігрантів із третіх країн. Вони розглядають це як організовані Росією "гібридні атаки" та як загрозу безпеці.

Представники влади неодноразово заявляли, що кордон з Росією буде закритий "до особливого розпорядження".

Джерело: https://yle.fi/a/74-20244900