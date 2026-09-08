Сили оборони вночі знешкодили 175 цілей, зокрема дві балістичні ракети та 31 крилату ракету

Сили оборони України у ніч проти вівторка з 18:00 до 8:30 знешкодили 175 цілей противника, зокрема дві балістичні ракети та 31 крилату ракету із 32, проте за підсумками ночі було зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 29 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 175 цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс; 31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К; 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі у вівторок.

Зазначається, що основними напрямками атаки були Одещина та Київщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

ПС ЗСУ повідомили, що противник атакував Україну протикорабельними ракетами Онікс (із Брянської, Курської обл. рф та ТОТ Криму) та балістичними ракетами Іскандер- М/С-400/KN-23 (із Брянської, Воронезької обл. рф). За цими показниками кількість ракет не указана.

За даними ПС ЗСУ, також Україну атакували 32 крилаті ракети повітряного базування Х-101 із Вологодської обл. рф; 166 ударні БпЛА типу Shahed (більша половина – реактивні) та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Джерело: https://t.me/kpszsu/77183