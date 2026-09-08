Росія атакувала шахедами поїзд Київ-Суми; постраждалих немає – голова правління "Укрзалізниці"

Російські війська завдали два удари шахедами по поїзду Київ-Суми, який перебував на під'їзді до Сум, внаслідок завчасної зупинки на станції моніторинговою командою АТ "Укрзалізниці", пасажири, поіздна та локомотивна бригада були евакуйовані, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

"Чергове "Всі евакуйовані завчасно, без постраждалих!" у слухавці, видихаєш, і наповнює гордість за команду, яка працює попри такі виклики і за наших відважних залізничників та стійких пасажирів", – написав Перцовський у соціальній мережі Facebook у вівторок вранці.

За його словами, пасажирам було оперативно надано автобуси, які мали доправити їх до пунктів призначення.

"Ворог не припиняє спроби обривати сполучення із прифронтовими громадами, залізничники не припиняють сміливо їхати та зберігати такі сполучення", – додав голова правління "Укрзалізниці".

Серед іншого, він нагадав про нещодавню розмову з американськими пасажирами щодо атак, які вчиняє ворог на українську залізницю.

"Маємо тиснути всіма засобами та зупиняти цей тероризм", – зауважив Перцовський.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1KDabuANSt/?mibextid=wwXIfr