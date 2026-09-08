Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росія атакувала шахедами поїзд Київ-Суми; постраждалих немає – голова правління "Укрзалізниці"

1 хв читати
Додати як джерело

Російські війська завдали два удари шахедами по поїзду Київ-Суми, який перебував на під'їзді до Сум, внаслідок завчасної зупинки на станції моніторинговою командою АТ "Укрзалізниці", пасажири, поіздна та локомотивна бригада були евакуйовані, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

"Чергове "Всі евакуйовані завчасно, без постраждалих!" у слухавці, видихаєш, і наповнює гордість за команду, яка працює попри такі виклики і за наших відважних залізничників та стійких пасажирів", – написав Перцовський у соціальній мережі Facebook у вівторок вранці.

За його словами, пасажирам було оперативно надано автобуси, які мали доправити їх до пунктів призначення.

"Ворог не припиняє спроби обривати сполучення із прифронтовими громадами, залізничники не припиняють сміливо їхати та зберігати такі сполучення", – додав голова правління "Укрзалізниці".

Серед іншого, він нагадав про нещодавню розмову з американськими пасажирами щодо атак, які вчиняє ворог на українську залізницю.

"Маємо тиснути всіма засобами та зупиняти цей тероризм", – зауважив Перцовський.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1KDabuANSt/?mibextid=wwXIfr

#потяг #укрзалізниця #атака_рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

НБУ помилився в публікації офіційних курсів гривні до долара та євро на 8 вересня в бік її зміцнення на 17–20 коп.

НБУ помилився в публікації офіційних курсів гривні до долара та євро на 8 вересня в бік її зміцнення на 17–20 коп.

Національний банк України (НБУ) через технічний збій спочатку оприлюднив некоректні офіційні курси гривні щодо долара та євро на 8 вересня, занизивши…

Читати
ВАКС відправив під варту фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

ВАКС відправив під варту фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у фігурантці справи "Карфаген" Єлизаветі Івахненко: тримання під вартою із альтернативою заст…

Читати