Третина поставок Естонією боєприпасів Україні не дійшла до адресата – ЗМІ

Близько третини поставок боєприпасів для України за виділені Естонії кошти не дійшла до адресата, пише естонська газета Postimees із посиланням на дані Державного центру оборонних інвестицій (RKIK).

"Естонія мала поставити Україні боєприпаси на загальну суму 585 млн євро за кошти Європейського фонду миру (EPF) та інших країн-донорів, чиї імена не розголошуються. Однак поставки майже на третину від загального обсягу, на суму 183 млн євро, не відбулися. Водночас є ризик, що 72 млн євро із цієї суми естонським платникам податків доведеться списати у збиток", – йдеться у статті.

Кошти із заморожених російських активів виділяли EPF та країни-донори для закупівлі різних видів боєприпасів у всьому світі та їх подальшого передання Україні.

За ними було укладено 19 контрактів на поставку 28 типів боєприпасів. Із 585 млн євро естонська держава на сьогодні використала 346 млн, за які було отримано 160 тис. од. боєприпасів, переважно артилерійських снарядів калібру 122-155 мм. Успішно виконаних контрактів – 10. Ще 2 контракти на суму 57 млн євро перебувають на стадії виконання.

Однак 7 із 19 контрактів виявилися проблемними і були повністю розірвані. У рамках цих угод Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) здійснив передоплату на суму 72 млн євро, але очікуваних боєприпасів так і не отримав.

Загалом Україні не було поставлено боєприпасів на 183 млн євро – майже третину від тієї суми, яку було довірено Естонії для закупівлі.

Протягом вересня до Естонії мають прибути слідчі Європейської комісії, які з'ясують, чи виконала Естонія свої зобов'язання щодо прояву належної обачності. Від цього може залежати, чи доведеться Естонії повертати 60-70 млн євро (залежно від результату судових розглядів, зазначає видання).

На тлі плутанини з частиною зниклих коштів міністр оборони Ханно Певкур минулого тижня взяв політичну відповідальність на себе та подав у відставку.

Джерело: https://rus.postimees.ee/8541545/estoniya-ne-postavila-ukraine-boepripasy-na-183-milliona-evro