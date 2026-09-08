Кількість торговельних суден, перехоплених ВМС США після відновлення блокади Ірану, сягнула 94 – CENTCOM

Американські ВМС з часу відновлення морської блокади Ірану перехопили вже 94 торговельні судна, пов'язані з цією країною, які прямували до її портів або виходили з них, повідомило Центральне командування ЗС США на Близькому Сході (CENTCOM).

"Станом на 7 вересня сили Центрального командування перенаправили 94 комерційні судна, вивели з ладу три та взяли на абордаж два, щоб забезпечити повне дотримання блокади", – йдеться в повідомленні.

ВМС США 14 липня відновили військово-морську блокаду суден, що прямують до іранських портів і прибережних районів або з них. Попередній режим діяв з 13 квітня до 18 червня. Тоді сили Центрального командування перенаправили 142 судна, що дотримувалися блокади, вивели з ладу дев'ять суден, які її не дотримувалися, та дозволили понад 50 комерційним суднам, які перевозили гуманітарну допомогу, пройти через зону блокади.