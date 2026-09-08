Унаслідок атаки на Київ загинуло двоє людей, відомо щонайменше про 10 постраждалих – ДСНС

Через комбіновану атаку російських військ по Києву двоє людей загинуло, кількість постраждалих збільшилася до 10, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у вівторок уранці в телеграм-каналі.

Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу.

Також триває гасіння пожеж у нежитлових будівлях у Голосіївському та Подільському районах за декількома адресами.

У Дніпровському районі столиці локалізовано загоряння трав'яного настилу, що виникло через обстріл.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/73964