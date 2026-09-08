На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждала жінка, пошкоджено адмінбудівлю та агропідприємство

Унаслідок російських ударів безпілотниками та артилерією по Дніпропетровській області отримала поранення одна людина, загалом ворог атакував регіон майже 20 разів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграм-каналі у вівторок уранці.

За його даними, на Криворіжжі під ударом опинилися райцентр та Апостолівська громада, де понівечено адмінбудівлю та постраждала 29-річна жінка (лікуватиметься амбулаторно).

Крім того, війська РФ били по Нікополю, Мирівській і Покровській громадах Нікопольського району, а також по Васильківській та Петропавлівській громадах Синельниківщини, де спалахнули пожежі. У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджено агропідприємство.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31887