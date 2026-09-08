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На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждала жінка, пошкоджено адмінбудівлю та агропідприємство

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На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ постраждала жінка, пошкоджено адмінбудівлю та агропідприємство
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок російських ударів безпілотниками та артилерією по Дніпропетровській області отримала поранення одна людина, загалом ворог атакував регіон майже 20 разів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграм-каналі у вівторок уранці.

За його даними, на Криворіжжі під ударом опинилися райцентр та Апостолівська громада, де понівечено адмінбудівлю та постраждала 29-річна жінка (лікуватиметься амбулаторно).

Крім того, війська РФ били по Нікополю, Мирівській і Покровській громадах Нікопольського району, а також по Васильківській та Петропавлівській громадах Синельниківщини, де спалахнули пожежі. У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджено агропідприємство.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31887

#дніпропетровщина #постраждалі #обстріл
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