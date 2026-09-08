Унаслідок ракетного удару РФ по Києву постраждали шестеро людей, 13 врятовано – ДСНС

Через обстріл російськими окупантами у ніч з понеділка на вівторок відомо щонайменше про 6 постраждалих, ще 13 вдалось врятувати, в той час руйнування та пожежі сталися щонайменше у 5 районах міста, повідомляє ДСНС в Телеграм.

"Голосіївський район: внаслідок влучання в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння. За іншою адресою виникла пожежа у гаражі, вогонь розповсюдився на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.Крім того, з однієї з квартир 16-поверхового житлового будинку надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей, яких заблокувало у помешканні через пошкодження від вибухової хвилі.

Солом'янський район: у житловій п'ятиповерхівці також були заблоковані люди. Врятовано 10 осіб, 1 людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС.

Дарницький район: горів гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували.

Подільський район: виникла пожежа у складській будівлі, а також горіли автомобілі й гаражні бокси.

Дніпровський район: вогнеборці ліквідовують пожежу в гаражах", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/73958