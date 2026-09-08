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Окупанти за добу втратили 1410 осіб та 492 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1410 осіб та 492 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1410 окупантів, 30 артсистем, одну бронемашину, 1 592 БПЛА, а також 492 авто та спецтехніки, інформує Сухопутні війська ЗС України в телеграм-каналі у вівторок зранку

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.26 склали особового складу – близько 1 499 390 (+1 410) осіб, танків – 12 332 (+0) од., бойових броньованих машин – 25 285 (+1) од., артилерійських систем – 49 341 (+30) од., РСЗВ – 2 104 (+1) од., засоби ППО – 1 612 (+5) од., літаків – 441 (+0) од., гелікоптерів – 355 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 521 (+5) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 309 (+1 592) од., крилаті ракети – 5 070 (+0) од., кораблі катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 145 026 (+452) од., спеціальна техніка– 4 647 (+0) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

#генштаб #втрати #рф
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