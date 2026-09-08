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Відомо про 6 постраждалих внаслідок обстрілу РФ по Києву – КМВА

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Київська міська військова адміністрація повідомляє, що внаслідок обстрілу відомо щонайменше про 6 постраждалих.

"Наразі відомо про 6 постраждалих внаслідок ворожої атаки", – повідомляється в Телеграм.

Як повідомлялося, раніше війська РФ завдали удару по Києву балістичними ракетами, внаслідок чого зафіксовано пошкодження та пожежі у чотирьох районах столиці. Зокрема, у Солом'янському районі уламки впали на п'ятиповерховий і триповерховий житлові будинки, також загорілося складське приміщення. У Голосіївському районі виникла пожежа на території навчального закладу та повідомлялося про заблокованих людей у житловому будинку, а в Подільському та Дарницькому районах горіли нежитлові території. В той час інформація про постраждалих не надходила.

Тривога в столиці досі триває.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/20456

#київ #постраждалі #обстріл
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