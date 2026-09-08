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Польща підняла в повітря авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

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У повітряному просторі Польщі піднято чергову військову авіацію у зв'язку з активністю дальньої авіації РФ, яка завдає ударів по території України, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X у вівторок уранці.

"Відповідно до чинних процедур Оперативне командування Збройних сил Польщі через Центр повітряних операцій – Командування повітряного компонента задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою.

Саме оперативне командування Збройних сил Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у готовності до негайного реагування.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/2097128889440973053?s=20

#польща #рф #авіація
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