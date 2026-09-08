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Події

В Києві пожежі внаслідок атаки, на місце слідують медики

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Київська міська військова адміністрація повідомляє про пожежі на складах в Солом'янському районі столиці внаслідок атаки російських окупантів.

"У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння складського приміщення", – повідомляється в Телеграм.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янський район направлені медики і що ворог атакував столицю балістичними ракетами. Втім, щодо постраждалих інформації немає.

"Виклик медиків у Солом'янський район. Бригада прямує. Столиця під атакою балістики", – написав Кличко в Телеграм.

Пізніше він повідомив про пожежі ще в трьох районах Києва.
"У Голосіївському районі пожежа на території навчального закладу. Також, попередньо, заблоковані люди в житловому будинку. У Подільському та Дарницькому районах загоряння на нежитлових територіях", – написав мер в Телеграм.

У Києві оголошена повітряна тривога. Раніше в місті пролунало більше десятка сильних вибухів, КМВА повідомила, що у Солом'янському районі фіксується падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок, а на іншій локації пошкоджено 3-поверховий житловий будинок. У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль внаслідок падіння уламків. Про постраждалих не повідомлялося.

Джерела:

https://t.me/VA_Kyiv/20452

https://t.me/vitaliy_klitschko/

#київ #пожежа #обстріл
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