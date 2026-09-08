Житловий будинок пошкоджено в Солом'янському районі Києва під час атаки, на інший впали уламки – КМВА

Щонайменше один житловий будинок отримав пошкодження у Солом'янському районі під час російської повітряної атаки, ще на один впали уламки збитих боєприпасів, повідомляє Київська міська військова адміністрація в ніч на вівторок.

"У Солом'янському районі фіксується падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок. Також, на іншій локації, пошкоджено 3-поверховий житловий будинок. У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль внаслідок падіння уламків", – йдеться в повідомленні.

Про постраждалих не повідомляється.

У Києві оголошена повітряна тривога. Раніше в місті пролунало кілька сильних вибухів.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/20451