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У Києві планують створити спецпідрозділ для управління парком "Дніпровські острови" – КМДА

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У Києві планують створити спеціальну адміністрацію регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови" для забезпечення постійної охорони та догляду за територією, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Відповідне рішення має розглянути та ухвалити Київська міська рада.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Павла Іванова, необхідність створення окремого органу викликана специфікою локації та численними порушеннями, зокрема самовільним будівництвом, незаконним швартуванням і накопиченням відходів. Він підкреслив, що більшість островів не мають наземного сполучення, тому для їх прибирання потрібні баржі, плавзасоби та спецтехніка.

Згідно зі ст. 12 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", управління регіональними ландшафтними парками має здійснюватися спеціальними адміністраціями.

Регіональний ландшафтний парк "Дніпровські острови" створений у 2004 році. До його складу входять 34 острови загальною площею 1 215 га в межах столиці.

Джерело: https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_planuyut_stvoriti_spetsialnu_administratsiyu_dlya_upravlinnya_landshaftnim_parkom_dniprovski_ostrovi/

#київ #дніпровські #адміністрація #острови
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