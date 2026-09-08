У водойми Закарпаття випустили понад 47 тис. мальків струмкової форелі – Держрибагентство

У гірські водотоки Закарпатської області за кошти державного бюджету випустили понад 47 тис. мальків струмкової форелі, повідомила пресслужба Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм (Держрибагентство) у вівторок.

За даними відомства, 47 031 екземпляр молоді риби випустили у притоки річки Уж на території національного природного парку "Ужанський", річку Тур'я, а також у притоки річки Тересви – Брустурянку, Малу та Велику Угольки. Рибопосадковий матеріал середньою вагою близько 3,5 г виростив державний рибоводний форелевий завод "Лопушно".

Як зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок, регулярне вселення спрямоване на підтримку природних популяцій цього аборигенного виду та відтворення водних біоресурсів.

Контроль за роботами здійснювала спеціальна комісія за участю Закарпатського рибоохоронного патруля, представників територіальних громад та природоохоронних установ.

Загалом від початку року в гірські водойми Закарпаття за бюджетні кошти вже вселили 116,5 тис. екземплярів струмкової форелі.

Джерело: https://darg.gov.ua/news/ponad-47-tysiach-ekzempliariv-strumkovoi-foreli-zbahatyly-vodoimy-zakarpattia