На Київщині внаслідок нічної дронової атаки виникли пожежі на підприємствах – ДСНС

Російські війська завдали удару безпілотниками по Бориспільському та Фастівському районах Київської області, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в понеділок ввечері.

"На Бориспільщині виникли пожежі на промислових підприємствах. На одному вогонь знищив сім вантажних автомобілів. Також ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів. Рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували загоряння", – йдеться у повідомленні відомства.

Наразі всі пожежі ліквідовані.

Джерело: https://dsns.gov.ua/news/nadzvicaini-podiyi/kiyivshhina-riatuvalniki-likviduvali-naslidki-rosiiskoyi-ataki-1