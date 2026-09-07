Українські енергетики відновили зовнішнє живлення ЗАЕС лінією "Феросплавна-1" – "Енергоатом", МАГАТЕ

Тимчасово окуповану Запорізьку АЕС у понеділок увечері знову підключили до Об'єднаної енергосистеми України після відновлення повітряної лінії 330 кВ "Феросплавна-1", повідомили НАЕК "Енергоатом" та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"7 вересня о 19:02 власні потреби тимчасово окупованої Запорізької АЕС заживлено від повітряної лінії 330 кВ "Феросплавна-1". Наразі споживання станції становить 11 МВт", – йдеться в повідомленні "Енергоатома" в телеграм-каналі.

У компанії зазначили, що відновити зовнішнє живлення вдалося завдяки українським фахівцям і локальному припиненню вогню, яке дало змогу провести ремонтні роботи.

Зі свого боку в МАГАТЕ повідомили в соцмережі Х, що підключення відбулося після триденного ремонту українськими фахівцями під захистом режиму припинення вогню, узгодженого агенцією.

"Це важливий крок для запобігання ядерній аварії", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, зазначивши, що станція стикалася із загрозою повного знеструмлення через вичерпання запасів палива для дизель-генераторів.

Також у повідомленні зазначається, що Гроссі подякував як Україні, так і РФ за співпрацю щодо узгодження перемир'я для проведення ремонтних робіт.

Як нагадали в "Енергоатомі", ЗАЕС залишалася без зовнішнього електропостачання з 20 серпня, а всі критичні системи станції цей час живилися від резервних дизель-генераторів.

Джерела: https://t.me/energoatom_ua/28124

https://x.com/iaeaorg/status/2097019815835652235?s=20