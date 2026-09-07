Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора

Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора, яку війн займає з 17 червня 2025 року.

"Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння", – написав він у Телеграм ввечері у понеділок.

Кравченко, який раніше заперечив свою причетність до отримання чи легалізації коштів від незаконних колцентрів та наявність незадекларованих активів та доходів, наголосив, що його позиція щодо звинувачень Національного антикорупційного бюро залишається незмінною.

"Дякую Президенту України Верховній Раді за довіру, та прошу прийняти моє звільнення", – зазначив генпрокурор.

Він також подякував колегам, "які чесно виконують свою роботу".

"Тим, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави". Ваша робота в жодному разі не повинна знецінюватися", – заявив Кравченко.

Раніше у вівторок генеральний прокурор повідомив, що не планує писати заяву про звільнення за власним бажанням, втім запевнив, що не тримається за посаду.

Кравченко планував у вівторок прийти на засідання профільного комітету Верховної Ради, куди його запросив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, і відповісти на всі питання, які йому поставлять парламентарі.

"Якщо хочуть (депутати) моєї відставки – є процедура, мене може відсторонити Верховна Рада", – сказав раніше у вівторок генпрокурор.